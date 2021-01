Interrogazione sull'abbraccio tra Pogliese e Tacopina, Balsamo (FdI) attacca Cappellani

In merito all’interrogazione parlamentare rivolta al Governo dal deputato nazionale Santi Cappellani, inerente presunte violazione di norme anti covid allo stadio Massimino, il segretario comunale di Catania di Fratelli d’Italia Ludovico Balsamo ha dichiarato: “Un altro grande merito va riconosciuto a Joe Tacopina: quello di averci fatto scoprire l’esistenza di un deputato nazionale che ha rivolto addirittura un’interrogazione al Governo per la vittoria del Catania sul Foggia domenica scorsa allo stadio Massimino. Solo ricercando sui siti specializzati abbiamo appreso che l’onorevole Santi Cappellani è stato eletto a Catania con il Movimento 5 Stelle e dopo essersi pentito è trasmigrato nel Pd, forse trascinato da lusinghe di ex notabili. E così, da buon peones, vagante in parlamento, pur di denigrare la città di Catania e il suo sindaco, non esita a intralciare i lavori parlamentari, in piena pandemia e durante una grave crisi di governo.

"Può stare tranquillo tuttavia l’onorevole Cappellani - ha concluso Balsamo - con il suo goffo tentativo di guadagnarsi vanamente un quarto d’ora di celebrità, ha toccato vette di inimmaginabile surrealismo, tanto da essersi aggiudicato il riconoscimento del deputato più inutile del secolo".