Elezioni rinviate a Tremestieri, Foti (Attiva Sicilia): "Scelta giusta"

Dopo Vittoria e San Biagio Platani, anche a Tremestieri Etneo sono state rinviate le elezioni amministrative che adesso sono state programmate per il 14 e 15 marzo. Nei giorni scorsi Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e componente del gruppo di Attiva Sicilia all’Ars, aveva scritto al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e all’assessore regionale alle Autonomie locali, Bernardette Grasso, chiedendo il rinvio della data in questa difficile fase causata dalla pandemia. “Apprendo con soddisfazione del rinvio delle elezioni anche a Tremestieri Etneo – afferma la Foti – In una situazione di semi lockdown, non c’è un clima ideale per fare campagna elettorale. Elezioni che dovevano svolgersi inizialmente il 4 ottobre e che erano già state rinviate una prima volta dal governo regionale che le aveva agganciate in maniera ‘creativa’ alla finestra elettorale dei comuni commissariati per mafia, invece di celebrarle con la sola lista valida, come prevedeva la legge”.