Marano (M5S) chiede incontro all' Ars per i dipendenti ex Auchan

La deputata all’Ars Jose Marano ha chiesto ufficialmente al presidente della Commissione Lavoro la convocazione di una seduta con la presenza dei 37 dipendenti ex Auchan, adesso gruppo Margherita, che hanno prestato servizio presso il centro commerciale Porte di Catania e che sono in cassa integrazione da metà novembre a seguito della chiusura del punto vendita. “Ho chiesto un’audizione in commissione Lavoro con la presenza dell’assessore regionale al ramo Antonio Scavone affinché a 37 lavoratori e agli esponenti delle sigle sindacali si diano risposte e certezze. Parliamo di 37 famiglie che vedono un futuro incerto e che da novembre sono in cassa integrazione senza alcuna prospettiva e senza alcun riscontro certo su quello che sarà il loro destino. Ciò è inaccettabile e occorre che le istituzioni siano al fianco di questi lavoratori che hanno visto la chiusura del punto vendita di Catania ove prestavano servizio. Auspico che la seduta possa tenersi in tempi brevi: per queste 37 famiglie non sarà un bel Natale”.