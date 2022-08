Aumento Tari, Adorno (M5S): "E' un fallimento del centrodestra"

"L'aumento della Tari del 18 per cento è diventato il tormentone estivo a Catania. E' un refrain costante e assordante che rimbomba nelle orecchie dei cittadini catanesi insieme agli odori nauseabondi di una città vergognosamente sporca. E' già la seconda volta, da quando si è insediato Pogliese e la sua giunta di centro-destra che ci viene riproposto un aumento della tassa sui rifiuti. Era infatti il 2019 quando la stessa Tari fu aumentata del 15 per cento. Allora l'ex Sindaco proferì una delle tante sue promesse vane e mai realizzate e cioè che entro due anni avrebbe ridotto la Tari attraverso una seria lotta all'evasione. Abbiamo visto tutti, però come è andata a finire". Lo dichiara Lidia Adorno, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Si attende infatti l'approvazione del bilancio di previsione e con esso l'incremento delle tariffe al 18 per cento sarà di nuovo al vaglio del senato cittadino. "La tassa sui rifiuti non solo non è stata ridotta - conclude - ma addirittura aumentata di un altro 18 per cento e la lotta all'evasione fiscale è rimasta al palo. Il centrodestra a Catania e in Sicilia ha fallito: sanno solo parlare, promettere, ma poi i fatti impietosamente li inchiodano alla loro assoluta incapacità di amministrare e di pianificare".