Azione Studentesca riparte da Catania con una conferenza provinciale

Si è celebrata a Catania la conferenza provinciale di inaugurazione di Azione Studentesca, presso la sede di Corso Sicilia. Tanti gli ospiti che hanno voluto manifestare, con degli interventi, il loro affetto e la loro stima nei confronti del movimento, annunciandone il ritorno. In particolare, erano presenti: il presidente nazionale Riccardo Ponzio, il senatore Salvo Pogliese, il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, l’assessore del comune di Misterbianco Dario Moscato, il presidente comunale di FdI, Roberto Argenti di Azione Universitaria, Sebastiano Savoca e tanti amministratori locali e dirigenti.

"La rinascita di Azione Studentesca a Catania è motivo di orgoglio per tutta la comunità nazionale. Una città simbolo della Destra, dove fin da subito si è creato entusiasmo per il nostro Movimento. Sono sicuro che gli studenti catanesi di AS otterranno grandi risultati nel solco delle nostre idee per la scuola, come rimettere al centro il merito, l'orgoglio e l'identità", ha affermato il presidente nazionale Riccardo Ponzio. Il neo coordinatore, lo studente universitario Giuseppe Calcagno, ex vicepresidente di Consulta Provinciale studentesca, ripercorrendo le linee programmatiche dell’associazione, rilancia: "Bisogna credere nella comunità studentesca, portando avanti i nostri valori e puntando ad una scuola meritocratica. La vostra militanza sarà motivo di orgoglio per Catania, puntando a tutte le nostre battaglie e alla formazione di una futura Classe Dirigente". Hanno portato un saluto anche i neo responsabili di area, tra i quali Antonino Calandra, referente del calatino.