Tremestieri, Pulvirenti (M5S): “Bando sport e periferie è un'occasione per la città”

La candidata a sindaco del Movimento Cinque Stelle Simona Pulvirenti ha esortato l'attuale amministrazione comunale a cogliere le opportunità fornite dal bando Sport e Periferie 2020 emanato dal governo. Per Pulvirenti si tratta “di un'occasione importante per la nostra comunità che potrebbe fruire di nuova impiantistica sportiva e di un adeguamento di quella esistente”. “Il bando - prosegue - ha l'intento di valorizzare la funzione sociale e culturale dello sport e sono finanziabili interventi sino a 700mila euro. Si tratta di fondi importanti specie per pensare a nuovi impianti nelle aree periferiche. In un momento di forte contrazione della spesa pubblica e di difficoltà per gli enti locali reputo che si tratti di un'occasione unica che scadrà il prossimo 30 settembre. Non bisogna di certo farsi scappare l'occasione di valorizzare le periferie, riqualificando il tessuto sociale, attraverso la promozione di attività sportive. Il Movimento 5 Stelle è sempre attento alle possibilità di finanziamento di questo genere e la nostra massima attenzione è concentrata nel realizzare opere utili e funzionali alla comunità”

