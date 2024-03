Barriere architettoniche, Buceti (FdI): "Abbatterle con entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione"

Destinare una quota delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti a Catania. È questo l’oggetto della mozione che il consigliere comunale Erio Buceti (FdI) ha presentato e che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di martedì 19 marzo.

“Sono ancora troppe – spiega il consigliere di Fratelli d’Italia - le barriere architettoniche presenti nella nostra città che rendono difficile, se non a volte impossibile, la mobilità per quei cittadini che soffrono di incapacità motorie o visive. Con la mia mozione chiedo all’Amministrazione comunale di impegnare, in quota non inferiore al 10%, le entrate che derivano dagli oneri di urbanizzazione, e dalle sanzioni per violazioni urbanistiche ed edilizie, al fine di finanziare interventi nelle strade, piazze e marciapiedi cittadini per eliminare le barriere architettoniche presenti.”.

Contestualmente, il consigliere Buceti, chiede che venga predisposto il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Catania “così da poter individuare gli interventi più idonei al superamento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici che troppo spesso risultano impossibili da raggiungere per quelle persone con deficit motori o sensoriali.”.

“Eliminare le barriere architettoniche è una battaglia di civiltà – conclude Erio Buceti - quando si vive in carrozzina o comunque si convive con una disabilità anche le cose che sembrano più banali possono diventare difficili, a volte insormontabili. Basta un marciapiede troppo stretto, o troppo alto, un varco dove non passa una carrozzina a rendere la vita complicata a chi, comunque, si confronta con un handicap. E inoltre teniamo conto che anche una donna in gravidanza, oppure una mamma con il passeggino, può avere difficoltà quando ci sono barriere architettoniche. Maggiori interventi su questi aspetti è davvero, per tutti, una battaglia di civiltà.”