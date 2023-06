Biancavilla, prima riunione di giunta per il "Bonanno bis"

Con il giuramento dei 3 assessori designati e con la prima riunione di giunta, prende ufficialmente il via il "Bonanno bis", il secondo mandato del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno. Ieri pomeriggio, nell’Aula Consiliare, davanti al Segretario comunale Antonino Bartolotta, hanno prestato giuramento Martina Salvà, Vincenzo Giardina e Vincenzo Randazzo.

“A loro - osserva il riconfermato sindaco - ho augurato buon lavoro. Alla città assicuro, da parte mia e da parte di noi tutti, la stessa determinazione che abbiamo saputo dimostrare nel corso del primo mandato. Dopo la mia proclamazione di ieri, ho voluto affrettare i tempi della nomina degli assessori e della prima riunione operativa perché ci sono molte cose già avviate che attendono una soluzione. Parlo di opere e anche del ‘piano cenere’ che riguarda la pulizia della città”.

Emozionata e sorridente Martina Salvà ha ringraziato i cittadini per avere premiato il lavoro dei primi 5 anni: “Gioisco - afferma - perché nel nuovo Consiglio comunale ci sono 6 donne a dare il proprio contributo”. Vincenzo Randazzo, 55 anni storico esponente della destra biancavillese, non ha nascosto l’emozione di tornare nell’aula consiliare dove molti anni fa è stato all’opposizione: “Ora - spiega - voglio farmi conoscere e apprezzare come uomo di governo”. Soddisfatto anche l’assessore Vincenzo Giardina, vice sindaco uscente, secondo il quale la ‘fase 2’ dell’amministrazione Bonanno darà un contributo decisivo alla realizzazione del progetto di una Città Nuova. Il sindaco provvederà a nominare i due restanti assessori dopo la proclamazione dei consiglieri comunali.