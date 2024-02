Bocciatura voto diretto per le province Montalto (SI) :"È furto di democrazia"

"Le province sono organi indispensabili di governo del territorio, spazzati via dalla propaganda irresponsabile di chi ha cavalcato l’antipolitica per meri fini elettorali. Quanto accaduto ci preoccupa, non solo per l’instabilità politica di un governo regionale asservito a una maggioranza apparente e concentrata solo sull'ardua impresa di regolare i suoi conti interni, ma soprattutto per l'ulteriore furto di democrazia." così il segretario regionale di Sinistra Italiana, Pierpaolo Montalto, sulla bocciatura all'Ars del voto diretto per le province.

"Si tratta di un errore sempre gravissimo che inganna nel presente e determina disastri nel prossimo futuro. Lo abbiamo visto dal degrado delle strade che collegano i Comuni della nostra area metropolitana, dall’abbandono degli istituti scolastici e dall’assenza di servizi importanti per le persone e il territorio, quanto fosse importante il livello provinciale di amministrazione della cosa pubblica", aggiunge Montalto.

"Riteniamo, inoltre, che con una crisi verticale della partecipazione democratica e con una rappresentanza politica sempre più lontana dalla vita reale, garantire ai cittadini e alle cittadine il diritto di voto per eleggere i consigli provinciali e gli organi esecutivi di governo, sarebbe dovuto essere un atto di minima civiltà democratica, un atto dovuto. Invece, purtroppo, le destre fanno il loro dovere e cancellano la democrazia e un provvedimento - di gran lunga migliorabile ma per noi necessario - solo per difendere privilegi, misurare le forze all’interno del centrodestra e continuare a trattare la politica come il loro affare privato", conclude il segretario di Sinistra Italiana.