Gravina, bonificata la micro discarica lungo via dell'Autonomia

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso comunica che stamattina è avvenuta la bonifica della micro-discarica di rifiuti non conformi che si era formata in via dell'Autonomia. La pulizia straordinaria è stata disposta dall'assessore con delega all'Igiene Urbana Enzo Santoro, mentre la Polizia Municipale - in collaborazione con il personale Dusty - ha identificato i rifiuti appartenenti a 20 cittadini residenti, per i quali adesso si avvieranno le sanzioni previste.

"Purtroppo dobbiamo ancora constatare che una parte di cittadini non rispetta le regole del giusto conferimento dei rifiuti – ha dichiarato il sindaco Giammusso – e questo in primo luogo danneggia i cittadini virtuosi che si impegnano a differenziare e a conferire correttamente i rifiuti. Con la nostra amministrazione la percentuale di raccolta differenziata si è triplicata, raggiungendo il 69% a giugno 2021. Siamo riusciti a non aumentare la Tari, nonostante a livello nazionale ci sia stato un aumento generalizzato delle tariffe; abbiamo programmato gli interventi che ci consentiranno di migliorare ancora, come l'Isola Ecologica, per la quale è già stata aggiudicata la gara per la realizzazione. Con questi presupposti non è tollerabile l'ostinazione di qualche incivile. Per questo continueremo a controllare, implementando monitoraggio e sorveglianza". Gli ha fatto eco l'assessore Santoro: "Ringrazio gli operatori della Dusty e la nostra Polizia Municipale che ha provveduto a raccogliere i riferimenti dei trasgressori. Con l'individuazione di rifiuti di circa 20 nostri concittadini, abbiamo purtroppo constatato che non si trattava solamente di pendolarismo dei rifiuti: stiamo lavorando per mettere sotto controllo l'area interessata in maniera da colpire anche questo fenomeno".