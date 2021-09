Bronte, finanziata bretella tra la ss 284 e viale Kennedy

È stato pubblicato il decreto di accertamento da oltre 13 milioni di euro per costruire la bretella di collegamento fra la Strada statale 284 e viale Kennedy nel Comune catanese di Bronte. A renderlo noto è l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

"Il governo Musumeci ha mantenuto l’impegno. Prende forma, infatti, il percorso per realizzare un’opera strategica che la città di Bronte attende da anni. Dopo la firma del decreto di accertamento da parte del dirigente del dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo, i lavori potranno essere mandati in gara entro settembre". Le somme ammontano complessivamente a 13.387.800 euro. È stato l’assessore Falcone a comunicare la firma del decreto al sindaco di Bronte, Pino Firrarello.