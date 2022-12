Bruno Brucchieri nuovo consigliere, subentra al dimissionario Castiglione

Il consiglio comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi, nella riunione di ieri sera, ha deliberato la surroga del dimissionario Giuseppe Castiglione con il primo dei non eletti della lista “Grande Catania” Bruno Brucchieri. Il nuovo consigliere Brucchieri si è subito insediato tra gli scranni di Palazzo degli Elefanti, giurando con la formula di rito. In apertura di seduta, il presidente Anastasi ha annunciato che alla luce delle numerose richieste di singoli consiglieri in merito alle vicende che stanno riguardando la Pubbliservizi, la conferenza dei capigruppo si è determinata sull’argomento, dando mandato di convocare una seduta straordinaria dell’assemblea cittadina per lunedì 11 dicembre alle ore 10.30 a Palazzo degli Elefanti.