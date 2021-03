Buoni libro, Marano (M5S): "“Disastro della Regione: somma errata ed i librai aspettano i pagamenti"

La deputata attacca il governo regionale per non aver trasferito le somme delle cedole librarie agli esercenti che attendono da dicembre dello scorso anno

“Il Dipartimento dell’istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio commette un clamoroso errore nella somma delle fatture da pagare e molte librerie non riceveranno nell'immediato il pagamento delle cedole librarie per i libri di testo già consegnati agli studenti delle scuole elementari” lo afferma la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano.

“Ancora una volta il governo regionale - prosegue - si rende protagonista di un pasticcio che, come al solito, pagheranno i cittadini e le aziende siciliane: in questo caso a subirne sarà una categoria già massacrata dalla crisi, dalle chiusure imposte dalla pandemia e dalla contrazione economica: i librai”.

“Con la pubblicazione del D.D.S. n.283 del 15 marzo, infatti, saranno liquidate solo due terzi delle fatture spettanti ai librai. L’importo complessivo da saldare è di 915mila euro circa ma l’amministrazione regionale ne pagherà, per adesso, circa 556mila. Per il saldo degli altri 385 mila i librai, in attesa già dal dicembre scorso, dovranno ancora aspettare. Si tratta dell’ennesima vergogna sulla quale il governo e l’assessore Lagalla dovranno assumersi la propria responsabilità. Provvederò immediatamente a sollecitare in tutte le sedi la conclusione rapida di un iter compromesso da errori fantozziani”.