Caditoie otturate, Buglio (FI): "Pianificare pulizia prima dell'arrivo degli acquazzoni"

Ancora in città c'è il caldo torrido tipicamente estivo ma ben presto potrebbero arrivare i tipici acquazzoni che segnano la fine della bella stagione. Così il consigliere della prima municipalità di Forza Italia Giuseppe Buglio ha lanciato l'allarme sulle caditoie ostruite. Non è una novità, purtroppo, vedere la città allagata dopo le piogge abbondanti che in questo periodo dell'anno si riversano sulle strade.

"Il rischio di doverci ritrovare con le strade allagate dopo le bombe d'acqua esiste - dice Buglio - e per questo motivo ho chiesto un intervento proprio sulle caditoie. Molte di esse sono totalmente ostruite e non in grado di assorbire i flussi di acqua che potrebbero riversarsi da qui a qualche settimana su Catania. Così ho chiesto se vi è una programmazione per questo tipo di intervento di manutenzine per comprendere il cronoprogramma che verrà adottato".