Caltagirone, Forza Italia schiera Sergio Gruttadauria e arriva sostegno di Totò Cuffaro

“Dopo una intensa fase di riflessione e di confronto aperto con la città, ForzaItalia ha deciso di candidare Sergio Gruttadauria, nostro capogruppo azzurro in Consiglio comunale, quale candidato a sindaco di Caltagirone alle prossime Amministrative del 10 ottobre. Nel suo profilo politico e umano si rintraccia la giusta sintesi fra esperienza amministrativa, capacità riconosciute e forte radicamento in città”. Lo rende noto Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, assieme al vicecommissario provinciale FI Massimo Pesce e al deputato Ars azzurro Alfio Papale, a proposito delle Amministrative del prossimo 10 ottobre a Caltagirone. “Sono questi - prosegue il leader azzurro - gli elementi che gli elettori richiedono a coloro che si scommettono per un delicato ruolo pubblico come il sindaco di una città grande e strategica come Caltagirone. La candidatura di Gruttadauria guarda, come è naturale, all’ampio fronte del centrodestra, ai moderati e ai riformisti, nonché al contempo intende rivolgersi a tutte quelle forze civiche che puntano, senza guardare alle etichette, a un progetto di crescita e di sviluppo per la prestigiosa Città della ceramica”, conclude Falcone. A stretto giro arriva la nota di Totò Cuffaro, commissario regionale della Democrazia Cristiana. Il partito “sta profondendo tutti i suoi sforzi nel ricreare le condizioni perché possa tornare ad esserci una partecipazione al voto con motivazioni ideali” - spiega – e “ha scelto di essere presente con la propria lista per il rinnovo del Consiglio Comunale della nostra città di Caltagirone. La Dc parteciperà alla vita politica impegnandosi per sostenere la candidatura a sindaco di Sergio Gruttadauria. Nella ferma convinzione di contribuire all’affermazione dell’area moderata porteremo il nostro contributo di idee e valori per difendere e far vincere le cose che contano”.