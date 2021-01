Cambi di residenza, Curia (quarto municipio) segnala difficoltà

Il consigliere del IV municipio del Comune di Catania Giovanni Curia è intervenuto in merito alle procedure del cambio di residenza, segnalando alcune criticità. "Tanti cittadini mi hanno segnalato le loro difficoltà per il cambio di residenza poiché gli uffici li indirizzano a provvedere per via telematica, tramite il sito del Comune di Catania , o dicono loro di farsi supportare da un istituto di patronato anche se non vi è alcuna convenzione tra amministrazione comunale e questi ultimi".

"Il che comporta delle difficoltà per gli utenti - prosegue Curia - specie per chi non ha dimestichezza con la rete o per chi non possiede un pc. Senza contare che qualche terzo potrebbe approfittarsi della situazione speculando su un servizio che è, invece, totalmente gratuito. Ritengo che in un momento particolare che stiamo attraversando ognuno deve fare la sua parte nel miglior dei modi e occorre quindi assistere al meglio i cittadini e dare assistenza congrua per le varie procedure burocratiche".