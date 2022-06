“Cambiamo! Pace e lavoro per la Sicilia”, incontro pubblico con Simona Suriano (ManifestA)

Domani, domenica 5 giugno, alle 10, all’Arena Argentina a Catania si terrà l’incontro politico “Cambiamo! Pace e lavoro per la Sicilia”, organizzato da ManifestA, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. “ManifestA sarà fra i partecipanti di questo primo momento di confronto pubblico aperto a tutte e tutti coloro che condividono il bisogno di costruire un'opposizione agli attuali assetti di potere in Sicilia”, afferma la deputata di ManifestA Simona Suriano. "Siamo di fronte ad una crisi senza prospettive di uscita che investe ampi settori della popolazione, soprattutto al sud, allargando oltre misura marginalità sociale e povertà. Davanti a questa crisi, la risposta del governo regionale guidato da Musumeci, come prima da Crocetta, Lombardo e Cuffaro, è il via libera alla militarizzazione dell'isola, la trivellazione dei mari e dei territori, l'illusione di grandi opere inutili e dannose come il ponte sullo stretto di Messina o gli inceneritori. Inoltre, è inquietante il ritorno sullo scenario politico di personaggi come Cuffaro e Dell'Utri. Le resistenze che si sono registrate nell'isola, a difesa dei beni comuni, del diritto al lavoro, del salario, dei contratti, nel no alle autonomie differenziate, che determinerebbero la destinazione di ingenti risorse finanziarie al Nord a danno del Sud, hanno bisogno di una rappresentanza nelle istituzioni”. Insieme a Suriano, che chiuderà l’incontro con il suo intervento, saranno presenti Nicola Candido, segretario regionale del PRC, Mimmo Cosentino, segretario provinciale del PRC e Damiano Cucè di Potere al Popolo.