Cambio in Giunta, gli autonomisti: "Pogliese in cerca di nuovi equilibri e posti di sottogoverno"

Non sembrano placarsi i malumori relativi al cambio assessore deciso da Pogliese. La nomina di Andrea Barresi al posto di Alessandro Porto ha suscitato la reazione del partito di Salvini. Alla tensione emersa all'interno del centro destra siciliano si aggiunge la posizione degli autonomisti, giunta a firma del coordinatore politico Pippo Reina e dell'assessore regionale Antonio Scavone: "Nelle scorse settimane avevamo salutato con favore l'iniziativa del Sindaco di confrontarsi con il tavolo dei partiti del Centrodestra. La prima volta, dopo tre anni e mezzo, ma almeno l'illusione di una apprezzabile iniziativa di confronto politico. Non possiamo, oggi, nascondere la sorpresa che il vero interesse del sindaco era sbrigativamente quello di trovare solidarietà per modificare equilibri di giunta e nuovi assetti di sottogoverno, piuttosto che dare corso alla richiesta da noi avanzata di affrontare i nodi politici dello sviluppo e la drammatica condizione socioeconomico della nostra Città. Con una posizione condivisa dai presenti, abbiamo invitato Pogliese a rivalutare nel merito e nei tempi quanto comunicato. Ci siamo infine lasciati con l'impegno a rivederci nel breve periodo. Oggi, siamo costretti a registrare decisioni e scelte che sono una grave ed inammissibile negazione al dialogo e, ancor più una grossolana compressione che mortifica insensatamente la rappresentanza politica di un partito nazionale come la Lega. Ed è ancora più grave tutto questo quando constatiamo che tale mortificazione viene inferta da un dirigente regionale di un partito nazionale. Tali gravi decisioni e comportamenti sono in assoluto netto contrasto con il dovere di mantenere la necessaria lucidità e l'equilibrio che il Sindaco, in ogni circostanza, è chiamato a garantire".