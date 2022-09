Politiche, i risultati nel collegio uninominale etneo alla Camera: Valeria Sudano sbarca a Montecitorio

Il centrodestra, vince in 10 dei 12 collegi uninominali in Sicilia per la Camera dove si vota col maggioritario. Solo nel collegio Sicilia 1 Palermo quartiere Sette Cannoli vince il M5s con Davide Aiello e nel collegio Sicilia 2 Messina vince il candidato di "De Luca sindaco d'Italia", Francesco Gallo. Nel collegio catanese uninominale per la Camera dei deputati, le sezioni scrutinate sono 409 su 474, ma si può già dare il nome del vincitore. È la leghista Valeria Sudano, ex senatrice della Repubblica eletta nel 2018, avvocato di professione e compagna dell'ex deputato Ars Luca Sammartino.

I risultati elettorali alll'uninominale etneo alla Camera

Valeria Carmela Maria Sudano con 62.312 voti pari al 36% (sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati Lupi-Toti-Brugnaro-Udc);

Luciano Cantone con 55.330 voti pari al 31,97% (sostenuto dal Movimento cinque stelle);

Emiliano Abramo con 26.447 voti pari al 15,28% (sostenuto dal Partito democratico, Italia democratica e progressista, Alleanza Verdi e sinistra italiana, +Europa e Impegno civico di Luigi Di Maio e Cento democratico);

Ludovico Balsamo con 13.073 voti pari al 7,55% (sostenuto da Sud chiama Nord)

Vincenza Biagia Ciraldo con 7.641 voti pari al 4,41% (sostenuta da Azione, Italia Viva-Calenda)

Luigi Savoca con 3.093 voti pari all'1,79% (sostenuta da Italexit per l'Italia)

Damiano Francesco Cucè con 2.130 voti pari all'1,23% (sostenuto da Unione popolare con De Magistris)

Daniela Costanzo con 1.896 pari all'1,10% (sostenuto da Italia sovrana e popolare)

Anna Gaetana Strano con 1.152 voti pari allo 0,67% (sostenuta da Vita)