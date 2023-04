Cancelleri passa a Forza Italia, l'annuncio di Schifani

L'ex leader siciliano del Movimento Cinque Stelle Giancarlo Cancelleri entra a far parte di Forza Italia. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso del suo intervento alla kermesse di FI. "Forza Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. È stato un avversario di Musumeci, ma l'ha fatto con stile. Nel suo ruolo di vice ministro e sottosegretario ha dimostrato di fare gli interessi della Sicilia".

In tale contesto Cancelleri ha salutato e ringraziato il governatore isolano. L'ex esponente pentastellato ha sottolineato che la sua scelta di entrare in Forza Italia è dipesa "per l'80%" dalle parole del governatore siciliano Renato Schifani". "Mi sono sentito apprezzato per il lavoro che ho fatto - ha detto Cancelleri -, pur non essendo esponente del suo partito, Schifani ha riconosciuto i miei sacrifici e i miei sforzi".