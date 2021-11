Corso Indipendenza, l'assessore Falcone visita il cantiere dei nuovi alloggi popolari

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone stamane si è recato in sopralluogo al cantiere di corso Indipendenza, a Catania, dove si lavora per la costruzione di 21 alloggi dell'Iacp, nell’ambito di un piano di housing sociale finanziato complessivamente dalla Regione Siciliana per oltre sei milioni di euro.

"In un quartiere dove le azioni di risanamento urbano assumono grande valenza sociale - afferma Falcone - abbiamo eliminato uno scheletro di cemento incompiuto per fare posto a un innovativo progetto di edilizia pubblica. Attraverso l’Istituto autonomo case popolari, di cui ringrazio tutta la squadra guidata dal presidente Sicali, ci siamo fatti carico di un’area che era in abbandono da tempo. Adesso, invece, sorgeranno moderni alloggi da due o più vani, destinati alle fasce deboli della popolazione e inseriti in un contesto di verde e spazi socio-educativi. Dopo anni di stasi - aggiunge Falcone - il governo Musumeci conferma l’attenzione della Regione alle politiche abitative, coniugando l’impegno nella difesa del diritto alla casa alla rigenerazione urbana delle città siciliane".

Gli spazi in cui è in corso la realizzazione dei nuovi alloggi, fra corso Indipendenza all'altezza del civico 146 e via IV Novembre, sono stati acquisti in passato dall'Istituto autonomo case popolari di Catania dall'Ipab "Provvidenza S. M. del Lume e Marianna Magrì". Vi sorgeva anche un immobile mai completato, destinato alle attività dell’ente di assistenza. I lavori dovrebbero concludersi entro un anno. Ad eseguirli è la Cantieri Riuniti, aggiudicataria dell'appalto.