Caos rifiuti, il consigliere Gelsomino invoca intervento dell'esercito

In una nota il consigliere comunale del gruppo Italia Viva, Giuseppe Gelsomino chiede al sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, di convocare immediatamente un tavolo con il Prefetto in modo tale da chiedere aiuto all'esercito italiano. I casi di stanotte, incendi e quasi 20 automobili prese a fuoco, sono solo l'inizio di una tragedia già annunciata. Invito il sindaco facente funzioni di interfacciarsi con sua eccellenza in modo tale da stabilire ordine all'interno della città, e di interloquire con il presidente della Regione, Nello Musumeci, cercando di spiegare al meglio la situazione particolare e pericolosa per l'intera città e magari cercare una soluzione, visto che la città intera se dovesse continuare così in una settimana sarà piena di incendi.