Carburante agricolo, Compagnone: "Condotte agrarie a sostegno delle aziende per l'istanza on line"

Il deputato del Movimento Nuova Autonomia Giuseppe Compagnone è intervenuta sulla questione del carburante agricolo e sulle modalità di richiesta: "Nei giorni scorsi diversi imprenditori agricoli mi hanno manifestato preoccupazione per le difficoltà di accesso e di lavorazione, nella nuova piattaforma on line, delle pratiche per l'assegnazione del carburante agricolo a prezzo defiscalizzato. Ne ho subito parlato con l'assessore Scilla che, particolarmente sensibile alla problematica, ha immediatamente interessato il direttore del dipartimento Dario Cartabellotta, al fine di mettere a disposizione delle aziende agricole il supporto dei funzionari delle condotte agricole territoriali che, in aggiunta ai Centri di Assistenza Autorizzati, potranno aiutare gli agricoltori a presentare la domanda on line. Dirigenti e funzionari sono già stati avvertiti attraverso una circolare e le aziende interessate possono contattare fin da subito le condotte agrarie per fissare un appuntamento."

Poi il deputato prosegue: "Comprendiamo le difficoltà degli agricoltori, ma non si può tornare indietro. Nelle altre regioni d'Italia la procedura informatica per la concessione del carburante agricolo a prezzo agevolato, attraverso la piattaforma “Quadrifoglio UMA Sicilia”, è già attiva da tempo. In Sicilia - conclude Compagnone - siamo partiti in ritardo e non è più possibile procedere con ulteriori proroghe che metterebbero a rischio l'utilizzazione dei fondi concessi dall'Unione Europea. Invito quindi tutti gli agricoltori interessati ad avvalersi della preziosa collaborazione offerta dagli uffici dell'assessorato agricoltura".

