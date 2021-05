Escavatore guasto al cimitero, Cardello: "Inaccettabili ritardi per le sepolture"

Problemi nel cimitero monumentale di Catania. Alcuni cittadini hanno segnalato al presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello il guasto dell’escavatore comunale. L’attrezzo meccanico indispensabile per scavare le fosse e consentire così di seppellire i defunti nei campi comuni, a pochi passi dall’area “San Francesco D'Assisi”. “La conseguenza inevitabile è il ritardo per le sepolture che noi consideriamo inaccettabile- afferma Cardello-. Inoltre per i parenti dei defunti questo è un ulteriore dolore che non può essere tollerato. Per queste ragioni chiedo all’amministrazione comunale di provvedere immediatamente per riparare l’escavatore facendo in modo che simili disagi non si ripetano più in futuro”.