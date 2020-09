Cardello (Iv): "Un'isola ecologica per il secondo municipio"

Realizzare un’isola ecologica nell’area comunale posta tra via Leucatia e via Tito Manlio Manzella. Questa la proposta dei consiglieri di Italia Viva del II municipio Andrea Cardello e Giulia Giuffrida. In un momento dove a Catania proliferano incontrollate le discariche abusive, questo impianto avrebbe - secondo i consiglieri - il vantaggio di garantire il decoro e la cura dei quartieri di Barriera, Canalicchio e dei paesi circostanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una struttura che nascerebbe in un terreno completamente abbandonato e circondato dal parcheggio selvaggio e da vecchie cassette di frutta. Ad un percettore del reddito di cittadinanza spetterebbe in compito di vigilare sulla sicurezza del sito facendo in modo che i rifiuti siano conferiti in modo assolutamente opportuno da parte degli utenti", dicono gli esponenti di Iv.