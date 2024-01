Cardio chirurgia pediatrica di Taormina, Capuana (FI) chiede la deroga alla Regione

Il consiglio comunale di Catania rappresentato dal Presidente del consiglio Sebastiano Anastasi e all’unanimità dai capigruppo: Piermaria Capuana (Forza Italia), Giuseppe Musumeci (Prima L’Italia), Daniele Bottino (Fratelli D’Italia) , Alessia Trovato (Trantino Sindaco), Graziano Bonaccorsi (M5S), Maurizio Caserta (Partito Democratico), Maurizio Mirenda (Democrazia Cristiana), rivolge un appello diretto alla Regione Siciliana affinchè il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina (Ccpm) rimanga in esercizio. Ieri, la Regione Siciliana ha chiesto al ministero della Salute di prorogare almeno fino al 31 luglio 2024 l’attività della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La richiesta inviata a Roma è firmata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dall’assessore alla Salute Giovanna Volo e dai dirigenti generali dei dipartimenti della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino e delle Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico Salvatore Requirez.

Il capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana, promotore della mozione già votata in consiglio all’unanimità contro la chiusura della struttura, ribadisce la richiesta di mantenimento, a tutela del diritto alla salute di ogni bambino catanese. "L’appello - dichiara Capuana - è rivolto al Presidente della Regione, Renato Schifani, evidenziando l’insufficienza della proposta di proroga temporanea, che deve essere trasformata in una deroga". L’appello si estende anche al sindaco di Catania, Enrico Trantino, affinché sostenga questa causa a livello regionale e nazionale. "Insieme, come rappresentanti eletti - conclude Capuana - continueremo a sostenere le famiglie catanesi per garantire il diritto alla salute preservando il Ccpm di Taormina, fondamentale per i nostri bambini, un faro di speranza e cura".