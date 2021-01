La Casbah cifalota, Buceti: "Recuperarla con fondi europei"

Fondi europei per avviare un definitivo piano di recupero della storica Casbah Cifalota. Un progetto attuativo che sappia coniugare lo sviluppo urbanistico del territorio e la messa in sicurezza di tantissimi immobili che oggi hanno porte e finestre murate o sono ridotte a pattumiere diroccate.

Questa la proposta del presidente del IV municipio di Catania Erio Buceti. “Il sindaco Pogliese, attraverso questo processo virtuoso, sta provvedendo a sanare immobili di grandi dimensioni che hanno rappresentato vere e proprie ferite per tutta Catania- afferma Buceti - un esempio che va esteso in molti altri contesti della città. Nel caso della Casbah ci sono decine di case diroccate, vecchie di oltre mezzo secolo, di cui si fatica a risalire al legittimo proprietario o ai suoi discendenti. La conseguenza è che oggi il cuore storico di Cibali è un quartiere fantasma con un grande potenziale architettonico e ricettivo mai sfruttato a dovere”.

Nel caso in cui si possa risalire al proprietario dell’immobile Palazzo degli Elefanti, con uffici competenti e protezione civile, potrebbe intimarlo a mettere in sicurezza l’abitazione secondo Buceti.

"Altrimenti , nel caso di mancato ed immediato provvedimento - prosegue - si potrebbe disporre dell’acquisizione dei lotti che, per le loro condizioni, rappresentano un serio rischio per la pubblica incolumità. A questo punto le case potrebbero essere recuperate con i fondi europei e, successivamente, venduti a dei privati che, dietro pagamento di un prezzo simbolico, si impegnerebbero a mantenerne il giusto decoro. In alcuni casi questi tuguri potrebbero essere riconvertiti ad attività commerciali con la possibilità di riportare alla luce un quartiere pieno di tradizioni e cultura e che oggi è sprofondato nell’oblio".