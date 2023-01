Elezioni comunali, Sergio Parisi: "Sarebbe bello essere sindaco e lavorare ancora per la città"

Ieri è andato in archivio un 2022 davvero intenso e particolare per la politica catanese. Dalle dimissioni dell'ex primo cittadino, Salvo Pogliese, è subito scattato il toto-nomi per la sua sostituzione a Palazzo degli Elefanti. In vista delle elezioni comunali che si terranno proprio nel 2023 appena cominciato, uno dei nomi più gettonati che potrebbe mettere d'accordo diverse forze politiche di centrodestra sarebbe quello di Sergio Parisi, già assessore allo Sport e alle Politiche comunitarie. Negli ultimi mesi, in particolare, prima che la giunta decadesse, ha lavorato su più fronti lanciandosi di fatto in direzione di questa possibile nuova sfida.

Dirigente sportivo con una storia importante nel mondo del nuoto, che lo ha portato a ricoprire anche la carica di presidente della Federnuoto siciliana, Parisi non nasconde le proprie velleità e, intervistato da Catania Today in occasione dell'evento della San Silvestro a mare, ha parlato anche dei rumors che lo vorrebbero come candidato alla prossima tornata elettorale.

"Io sindaco? Sarebbe bello. Ci sono state molte voci ultimamente, il fatto che il mio nome sia stato tirato in ballo senza che sia stato io a parlarne o a fare annunci mi fa davvero piacere - ha affermato Sergio Parisi -. Ciò che mi inorgoglisce è aver sentito molti commenti positivi sul lavoro che ho svolto come componente della giunta dell'ultima amministrazione comunale. Per quanto riguarda le mie deleghe ritengo di aver fatto un buon lavoro sia nello sport, dove il punto più alto è stato l'arrivo di Pelligra dopo aver impostato l'avviso per la ricezione di proposte per fondare una nuova società calcistica cittadina, che sul campo delle politiche comunitarie in cui sono stati intercettati fondi cospicui per cercare su più fronti di risollevare la città, portare a nuovi assunzioni e intervenire sul territorio. Mi piacerebbe poter fare ancora qualcosa di utile per Catania".

Il desiderio di concorrere alla carica dunque sembra dunque esserci: sarebbe comunque una grossa responsabilità, in un momento delicato per Catania cercare di guidare la città verso una risalita dal punto di vista economico e sociale, in primis.