Catania-Ragusa, Barbara Floridia: "Entro l'anno al via i cantieri"

"Per la Ragusa-Catania, grazie a più di un miliardo stanziato dallo Stato, con la Regione siamo finalmente all'ultimo step. Doveva essere a pagamento, non lo sarà. Entro l'anno potranno aprire i cantieri e se, per l'aumento dei prezzi, mancheranno 190 milioni prendo l'impegno di aggiungerli". Lo ha affermato Barbara Floridia, candidata M5s alle primarie della coalizione progressista in vista delle Regionali d'autunno nell'Isola, nel corso del confronto su Viabilità e infrastrutture con Claudio Fava e Caterina Chinnici. "Su questo fronte - ha detto Floridia - grazie a Danilo Toninelli e a Giancarlo Cancelleri abbiamo recuperato con grandissima velocità vent'anni di nulla".