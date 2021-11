Cambio alla presidenza di Catania Rete Gas: nominato Gianfranco Todaro

E' Gianfranco Todaro il nuovo presidente di Catania Rete Gas e succede a Fabio Rallo. Nei giorni scorsi il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo presidente. Quest'ultimo vicino agli ambienti di Diventerà Bellissima e in particolare al capogruppo Daniele Bottino è un avvocato cassazionista che ha già avuto esperienze in politica. E' stato consigliere di quartiere dal 1985 al 2000 e assessore al Comune di San Gregorio per un anno. Adesso traghetterà l'azienda del gas del Comune di Catania sino alla fusione, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, con la Sidra. Il grande risiko delle partecipate imporrà poi riflessioni sull'utilizzo del personale, sulla sua ricollocazione, sul cda e sulla sua composizione alla luce dell'assorbimento da parte della municipalizzata dell'acqua di Catania Rete Gas. Intanto Todaro sta prendendo la guida di una partecipata con un bilancio in attivo e con diversi progetti di estensione della rete in itinere.