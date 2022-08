De Luca e La Vardera presentano esposto contro giornalista, Odg Sicilia: "Espressioni inaccettabili"

"Abbiamo presentato un esposto per illecito deontologico nei confronti di Pipitone alla Procura della Repubblica del tribunale di Palermo e al Consiglio di disciplina dell'ordine dei giornalisti riservandoci di chiedere il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali". E' quanto si legge in una nota congiunta del leader di "Sud chiama Nord" Cateno De Luca e del candidato alla presidenza della Regione Siciliana e del presidente del Movimento Ismaele La Vardera, in merito ad un articolo a firma di Giacinto Pipitone sul rigetto da parte del tribunale di Palermo di alcune delle liste presentate da Cateno De Luca appena venerdì.

Dopo la pubblicazione della notizia, si legge nella nota, "De Luca è stato sommerso da una serie di richieste di riscontro ad opera di altri giornalisti, di operatori del settore e, non ultimo, anche da parte degli stessi candidati nelle liste asseritamente escluse che chiedevano a gran voce e con preoccupazione se la notizia era confermata". Per De Luca e La Vardera l'accaduto "è un fatto gravissimo e inaccettabile". "Siamo da mesi in campo con iniziative di vario genere - si legge, tra l'altro, nella nota - per le quali difficilmente la stampa ha trovato spazio. Ce ne siamo fatti una ragione, andiamo avanti ugualmente. Ma certamente non possiamo accettare di essere vittime di una campagna di disinformazione che rientra evidentemente in un disegno più grande il cui obiettivo e' oscurarci".

Cateno De Luca aveva manifestato il suo disappunto anche con un video pubblicato sui social e diventato virale. A seguire, tante le critiche. "Il video di Cateno De Luca in cui vengono attaccati il collega Giacinto Pipitone e il Giornale di Sicilia e' offensivo nei contenuti e nei toni oltre stupefacente e sconcertante per la violenza verbale con cui si esprime il proprio dissenso verso un articolo pubblicato oggi su gds.it. Al collega Pipotone, attento e scrupoloso cronista di politica, e ai colleghi del Giornale di Sicilia, va tutta la solidarieta' di Assostampa Sicilia, il sindacato unitario dei giornalisti". Lo afferma in una nota Assostampa Sicilia su un video sui social postato dal candidato a presidente della Regione Siciliana. "Parole pesanti - aggiunge Assostampa - che non fanno altro che esacerbare i toni e gli animi, e che puntano a intimidire e minacciare il diritto dei cittadini ad una informazione libera".

L'Ordine dei giornalisti Sicilia ritiene "inaccettabili le espressioni rivolte dal candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca...si parla addirittura di 'mafie dell'informazione'. Si tratta di una violenza verbale senza precedenti, che non è ammissibile".

"Le parole, i toni usati dal candidato alla Presidenza della regione De Luca sono inaccettabili, incresciose anche per chi le ha pronunciate. Ritengo che il dibattito debba essere sempre su binari di civiltà soprattutto da parte di chi si camdida per ruoli pubblici e di rappresentanza. E che la liberta di informazione vada tutelata anche mantenendo eventuali critiche entro quei binari". Così il segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino.

“Gli insulti, il linguaggio triviale, l’istigazione contro un professionista. Sono tutti comportamenti che non si addicono a chi si candida a rappresentare la Sicilia e i siciliani. L’ennesimo show di De Luca è qualcosa di triste e sconfortante. Piena solidarietà al giornalista Giacinto Pipitone, al Giornale di Sicilia e all’Ordine e all’Assostampa tutte vittime della “furia” di De Luca. Quest’ultimo pur di attirare l’attenzione non sa più cosa inventarsi e dopo aver annunciato di rompere con la vecchia politica imbarca nelle sue liste chiunque, sintomo anche questo di scarsa coerenza. La Sicilia non ha bisogno di questi personaggi ma di serietà, coerenza e rispetto”. Lo ha detto il deputato del M5S Eugenio Saitta.

A condannare il gesto sono stati anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il deputato regionale del Pd Antonello Cracolici, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo e il segretario del Pd Anthony Barbagallo.