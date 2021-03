Cenere dell’Etna, Saitta (M5S): “Attenzione massima per i comuni colpiti”

“Ho avuto modo di interloquire con il sottosegretario Carlo Sibilia e con i vertici del Ministero per l’Agricoltura per quanto concerne l’emergenza vissuta dalle comunità coinvolte, produttori e aziende della fascia etnea a causa della cenere che si è depositata copiosa su tutta la provincia. Cenere che ha provocato disagi alla viabilità e danneggiato le colture e messo in ginocchio le imprese. Occorre però agire per gradi: serve che la Regione dichiari lo stato di emergenza e serve una veloce conta dei danni e una quantificazione esatta. Soltanto con dati certi e verificati il governo potrà intervenire a sostegno e quindi urge fare presto. L’attenzione del M5S per il territorio catanese è massima e una volta ottenuta la stima dei danni ci batteremo per sostenere il settore”.