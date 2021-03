Cenere dell'Etna, Sammartino: "Musumeci dichiari stato di calamità naturale"

"L'attività del vulcano prosegue da diversi giorni - dice il deputato - e la cenere che continua a piovere sta creando notevoli disagi in diversi comuni che non hanno sufficienti risorse economiche, mezzi e personale per fare fronte all'emergenza"