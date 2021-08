Cenere vulcanica, Lauria: "Servono interventi nel secondo municipio"

Il consigliere del secondo municipio Fabio Lauria ha chiesto la rimozione della cenere vulcanica da piazze e strade del territorio. Con una richiesta ufficiale Lauria lamenta l'assenza di interventi risolutivi: "A distanza di settimane - dice - ancora i marciapiedi sono stracolmi di cenere. Ci sono persone che sono scivolate e che si sono fatte male. Le risposte ricevute sono sempre le stesse: si sta procedendo come da programma. Ma non si vedono le strade ripulite".

Inoltre Lauria evidenzia come il passaggio del mezzo meccanizzato non sia sufficiente: "Se si pulisce con le auto in sosta non serve a molto poiché la cenere rimane sotto i mezzi e non viene nemmeno ripulita la parte ove passano i pedoni".