Pulizia cenere vulcanica, Diana (M5S) chiede di utilizzare i fondi della Protezione Civile

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha deliberato l’assegnazione di 5 milioni di euro a favore della Regione Siciliana per le spese relative alla rimozione della cenere vulcanica. Ed ancora una volta il Movimento 5 Stelle di Catania interviene sulla questione, questa volta tramite la consigliera Valeria Diana.

“Considerato che, da capitolato, la ‘rimozione dei rifiuti, cioè l’asportazione dalla superficie stradale dei rifiuti di qualunque genere e tipo, compresi terriccio e cenere vulcanica’, compete alla Dusty - dichiara - chiedo all’assessore all’Ambiente Fabio Cantarella di utilizzare i fondi stanziati dalla Protezione Civile per la pulizia straordinaria di tombini, caditorie e grondaie delle scuole. Cioè di quei manufatti particolarmente rilevanti per la sicurezza dei cittadini il cui malfunzionamento potrebbe mettere a rischio l’incolumità dei catanesi, soprattutto nel momento in cui si verificheranno le prime precipitazioni o, peggio, delle bombe d’acqua a cui, purtroppo, la nostra città non è nuova” .