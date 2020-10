Il centrodestra si riunirà a Catania: previsto incontro tra Salvini, Meloni e Tajani

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha confermato la presenza di FdI domani a Catania in occasione dell'udienza preliminare nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Gregoretti. "Ci saremo", ha spiegato la parlamentare parlando ad Agrigento, a margine di un incontro pubblico in vista delle elezioni amministrative, "per portare la solidarietà a Salvini, un nostro solido alleato, ma anche e soprattutto per difendere un principio sacrosanto: che un ministro che fa quello che la maggioranza degli italiani gli ha chiesto di fare, che difende le leggi ed i confini di questa nazione, non puo' essere processato per questo. Mi stupisce - ha concluso Meloni - come, a 360 gradi nella politica italiana, non si comprenda quanto sia mostruoso questo precedente".

A dar man forte a Salvini anche il vicepresidente di Forza Italia e del Ppe Antonio Tajani. I tre esponenti del centrodestra si vedranno, in mattinata, a piazza Duomo. A seguire Tajani effettuerà un sopralluogo al cantiere della costruenda Cittadella giudiziaria etnea (ex Palazzo Poste di viale Africa).

Successivamente il leader forzista prenderà parte all'assemblea azzurra con un crescente numero di adesioni di parlamentari nazionali e regionali di Forza Italia, dirigenti e militanti del partito. Saranno presenti, fra gli altri, i deputati Giusi Bartolozzi, Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano, Federica Zanella, Maria Teresa Baldini, i senatori Renato Schifani, Urania Papatheu, Gabriella Giammanco.