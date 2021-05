Quinto municipio, "fuga" da Fdi: si dimettono in tre

Se finora i cambi di schieramento avevano avvantaggiato il centrodestra, con nuovi ingressi in FdI, Lega e Db stavolta c'è stata una "grande fuga" dal partito della Meloni e, in città, del sindaco. Infatti sono ben tre i consiglieri del quinto municipio fuoriusciti da Fratelli d'Italia. Lo hanno annunciato in una nota stampa: si tratta di Benedetto Di Franca, Gaspare Drago e del vice presidente del consiglio, Salvatore Anastasi. Hanno deciso di lasciare il partito "a causa della perdurante diversità di visione programmatica". Con tali dimissioni si azzera la presenza del gruppo consiliare di FdI all’interno del municipio. I consiglieri dimissionari, designando capogruppo il consigliere Benedetto Di Franca hanno dato vita al nuovo gruppo "indipendente" che - come scrivono nella nota - "con il consueto impegno e dedizione, continuerà a lavorare, al fianco del sindaco Pogliese, nell’interesse della città".