Pedara, Fratelli d'Italia intesta il circolo a Davide Russo

Il Covid ha strappato Davide Russo alla comunità pedarese: l'ex consigliere comunale 49enne era ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania e da qualche giorno si trovava in coma farmacologico dopo il peggioramento delle sue condizioni. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono giunti per ricordare la figura e la personalità di Davide: l'impegno politico, il volontariato ambientalista e l'amore per la città di Pedara.

Non da ultimi quelli deii sostenitori ed i dirigenti del circolo “Giorgio Almirante”. Infatti Russo era stato coordinatore locale dell’allora circolo di Alleanza Nazionale. Così il coordinatore comunale Giuseppe Scarantino, il dirigente provinciale Alfio Aureliano Barbagallo e il consigliere comunale Bruno Basilio Spitaleri, in nome di tutta la comunità, porgendo le più sincere condoglianze alla famiglia, hanno annunciato con assoluta unanimità di tutti i tesserati l’intenzione di dedicare a suo nome e in sua memoria il circolo Fratelli d’Italia Pedara.