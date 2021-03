Citazione in giudizio della Corte dei Conti, Pogliese: "Vicenda surreale: ero ancora deputato europeo"

In merito all’atto di citazione in giudizio della Procura regionale della Corte dei Conti, il sindaco Salvo Pogliese ha replicato attraverso una nota stampa. La procura della magistratura contabile ha puntato i riflettori su un presunto danno erariale commesso tra il 2014 e 2017 nella gestione della Città Metropolitana. Il provvedimento segue un'indagine della guardia di finanza sull'attribuzione dell'indennità di risultato ai dirigenti della Citta' metropolitana e coinvolge anche l'ex sindaco Bianco.

“Nel massimo rispetto di ogni magistratura, questa iniziativa assunta dalla procura regionale della Corte dei Conti non posso che definirla surreale - dice Pogliese - poiché, come rappresentante legale della Città Metropolitana, incarico che il sindaco del capoluogo democraticamente eletto svolge gratuitamente, ho solo doverosamente sottoscritto la conclusione di una procedura di un Organismo Indipendente che altri avevano nominato, relativa al periodo 2013-2017, quando ancora non si erano neppure svolte le elezioni comunali, avvenute com’è noto nel giugno 2018, ed ero ancora deputato al Parlamento Europeo".

"Come amministratore pubblico che si dibatte quotidianamente tra mille difficoltà - prosegue - devo rispondere di una vicenda di cui non potevo né conoscere i contorni, né tantomeno incidere, eppure chiamato in causa senza fondate ragioni. Seppure non possa nascondere il dispiacere per le ingiustificate contestazioni che mi vengono mosse, rimango tuttavia fiducioso che quando un organo terzo della magistratura valuterà serenamente i fatti, decreterà la mia palese estraneità ai rilievi che mi vengono inspiegabilmente contestati”.