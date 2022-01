Città metropolitana, il commiato del commissario Paola Gargano

Si è concluso per Paola Gargano l’incarico di commissario straordinario della Città metropolitana di Catania. In una nota stampa ha lasciato il suo messaggio di commiato: "Lascio, per scadenza incarico, il ruolo di commissario straordinario con i poteri del Consiglio che ho mantenuto alla Città metropolitana di Catania dal luglio del 2018, grazie alla fiducia accordatami dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci".

Poi l'ormai ex commissario ha proseguito: "Ho messo a disposizione della Città metropolitana di Catania, la mia esperienza ultra trentennale maturata nella funzione di dirigente regionale che ritengo sia stata utile e apprezzata dai dirigenti e dal personale che, colgo l’occasione, desidero ringraziare per la collaborazione, l’impegno profuso e la professionalità. Rivolgo un particolare ringraziamento ai revisori dei conti che si sono succeduti in questi anni, perché anche tramite la loro competenza e collaborazione sono stati messi in ordine i bilanci dell’amministrazione".

La Gargano ha sottolineato come siano stati approvati - in sinergia con il sindaco metropolitano Pogliese - i rendiconti relativi agli anni 2017, 18, 19 e 2020, i bilanci consolidati 2016/2020, i Bilanci di previsione 2021/2022, nonché il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2020/2029 già approvato dalla Corte dei Conti nell’ottobre 2021. "Ritengo pertanto di aver assolto - conclude Paola Gargano - il prestigioso incarico conferitomi, consegnando alla conferenza metropolitana un’amministrazione sicuramente in grado, oggi, di ottemperare al meglio ai propri compiti istituzionali".