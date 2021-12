Città Metropolitana, Pogliese: "Spenderemo fondi Snai"

"Abbiamo già progetti in cantiere per spendere al meglio le risorse, 4 milioni di euro per Val Simeto e 6 milioni per gli otto Comuni calatini, per intervenire non solo sulle strade provinciali ma per mettere in opera interventi utili ad agevolare lo sviluppo e il benessere che le aree interne offrono a tutto l'indotto economico della provincia". Lo ha detto il sindaco metropolitano Salvo Pogliese a margine di una serie di incontri con i sindaci dell'area interna del Val Simeto e del Calatino e i loro delegati in merito al programma di Strategia nazionale aree interne (Snai) che permetterà alla Città metropolitana di ottenere il finanziamento previsto dal Decreto 394/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.