Progetto Cittadella giudiziaria, M5S: "Inutile colata di cemento"

“Stamattina, nel corso di una conferenza stampa organizzata dai consiglieri comunali di Catania del MoVimento 5 Stelle, ho avuto modo di parlare del progetto che riguarda la nuova Cittadella Giudiziaria che si vuole realizzare sul waterfront di Viale Africa e che dovrebbe sorgere al posto del palazzo delle Poste recentemente abbattuto”, lo ha dichiarato la deputata etnea Maria Laura Paxia a margine di un incontro con la stampa.

“Trovo paradossale che i cittadini dovranno assistere all’ennesima e inutile colata di cemento in un’area che, invece, potrebbe essere destinata alla realizzazione di un parco urbano, come già chiesto a gran voce dai consiglieri comunali pentastellati e da Lidia Adorno in particolare. Inoltre, era stato proprio il consigliere Graziano Bonaccorsi, a sollevare la questione attraverso una interrogazione. Mercoledì - specifica l’on. Paxia - ci sarà una votazione in consiglio comunale che riguarderà proprio una variante al Piano Urbanistico per costruire la cittadella in questione".

Secondo la deputata é giusto "dare degli spazi adeguati agli uffici giudiziari, ma è pur vero che esistono altre zone e altri luoghi idonei ad ospitarli, usufruendo ad esempio di spazi di proprietà del Comune e, di fatto, abbandonati e che potrebbero così essere anche riqualificati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Inoltre, l’area di Viale Africa, dove c’è un’altissima concentrazione di traffico di mezzi, creerebbe un’ulteriore congestionamento della zona già problematica di suo - ha proseguito -. E’ ignoto il motivo per il quale l’amministrazione comunale etnea e la Regione Sicilia si ostinino a portare avanti questa idea progettuale, ed è triste constatare che a Catania, purtroppo, manchi una visione strategica mirata a privilegiare e valorizzare il verde pubblico. Porterò adesso all’attenzione del Ministro Bonafede questa situazione per capire se ci sono posti alternativi per realizzare la nuova Cittadella Giudiziaria”.