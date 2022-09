Cittadino ( Azione Italia Viva): "Il non voto favorisce sempre gli stessi blasonati e riciclati politici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il non voto favorisce sempre gli stessi blasonati e riciclati politici. La matita può cambiare il FUTURO NOSTRO E DEI NOSTRI FIGLI. Mi rivolgo al quel 35 % circa di persone che non vanno a votare; almeno una volta bisogna dare fiducia a persone nuove e impegnati per gli altri ( indifesi, ultimi e bisognosi ) . Bisogna andare a votare per evitare di confermare facilmente gli stessi soggetti politici, votati sempre da elettori fidelizzati obbligati e riconoscenti ; bisogna saper individuare nei partiti candidati nuovi e impegnati nella società civile per avere una possibilità di cambiamento. I motivi che hanno spinto una mia candidatura alle prossime elezioni regionali del 25/9/22 sono quattro : 1) Revisore dei Conti e Commercialista dal 1984 con la passione per l’ economia , il fisco e bilanci aziendali …adesso è venuto il momento di dedicarmi anche all’economia della PERSONA nella Sua Dignità . Bisogna invertire la tendenza nel considerare l’uomo un numero statistico/economico da sfruttare e/o usare in disparate diseguaglianze economiche ( nella Legge Finanziaria della Regione Siciliana, oggetto di lotte notturne fra i Deputati, la cosidetta tabella H ) in PERSONA UMANA da rispettare e aiutare in ogni momento sociale della propria vita; 2) Da circa 40 anni sono impegnato nel Catanese in associazioni di volontariato, sarebbe utile essere portavoce attivo di tutti quelli che vivono ai margini della società, i non considerati, disoccupati, gli ultimi e bisognosi ; 3) Evitare o scongiurare di consegnare la nostra amata Sicilia ai potenti di sempre, ancora una volta presenti e con un DNA vecchio e superato; 4) Realizzare il sogno di poter incentivare e attualizzare al massimo le nostre ricchezze siciliane : CLIMA – TURISMO - AGRICOLTURA ; In breve, abbiamo una ricchissima potenzialità di uso del nostro bel mare - l’idea è di realizzare un numero maggiore di spazi ed esercizi turistici ricettivi in tutte le nostre coste siciliane; rifinanziare con strumenti adeguati un nuovo modo di sfruttare la nostra fertile terra siciliana ; sfruttare con la ricerca il ns. bellissimo clima per creare energia alternativa. Il tutto riordinato da modernissime infrastrutture ( autostrade , linee ferroviarie all’avanguardia e porti con le nuove necessità dei mercati internazionali). Sfruttare al massimo queste ricchezze poco utilizzate se non ignorati da tutti i precedenti amministratori dell’epoca per ridare lustro e ricchezza alle nostre tradizioni e RIDARE DIGNITÀ AI NOSTRI FIGLI O GIOVANI , per vedersi impegnati nella propria terra, senza ricorrere all’emigrazione oppure al negligente uso del reddito di cittadinanza. Per concludere in Sicilia si può rivoluzionare dignitosamente il nostro futuro oggi più che mai inchiodato ad un passato da dimenticare obsoleto".

Calogero Cittadino candidato alle prossime elezioni regionali ARMAO PRESIDENTE / LISTA AZIONE ITALIA VIVA .