E' stata inaugurata ieri, in via Teramo 21, la sede del comitato elettorale del candidato Sindaco Lanfranco Zappalà. “Ripartiamo da qui, ripartiamo dalla gente, dal parlare con loro, dai loro bisogni ed esigenze. Non si può fare politica senza ascoltare i cittadini. Vedere una Catania nuova - dichiara Zappalà - sembra un sogno. Questo è il sogno in cui crediamo, quello per cui lavoriamo da anni e che siamo determinati a realizzare. È il nostro obiettivo per Catania, per i catanesi. E questo sogno è già cominciato. Da qui nasceranno le idee ed insieme a loro elaboreremo un programma per la città di Catania, un programma che ascolti e accolga tutti, da costruire insieme".