Cateno De Luca passerà anche da Tremestieri e Riposto per il suo tour elettorale

Lunedì 22 agosto, alle ore 20, si terrà l'inaugurazione della sede del comitato elettorale "Giarre - Riposto" Sicilia Vera - Sud chiama Nord in corso Italia, 135 a Riposto. Sarà presente Davide Vasta, candidato all'Ars e alla Camera dei deputati. Interverrà Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

Lunedi 22, alle ore 21.30, De Luca sarà a Tremestieri Etneo in piazza Dante con Salvo Giuffrida e Ketty Rapisarda, già primi cittadini di Tremestieri Etneo. “Non sarà il solito comizio – spiegano Giuffrida e Rapisarda, candidati con De Luca – poiché saranno illustrati in modo chiaro i punti del programma per la rinascita della Sicilia”. Alle ore 16 di lunedì 22 è prevista la presentazione dei candidati alle elezioni regionali di "Sicilia Vera" a Catania.