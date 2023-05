Comunali, comizio di Gabriele Savoca e Cateno De Luca in piazza Manganelli

Domani, sabato 13 maggio, in piazza Manganelli alle ore 20 e 30 si terrà il comizio di Gabriele Savoca, candidato a sindaco di Catania di "Sud chiama Nord". Assieme a lui il leader del partito, Cateno De Luca. Saranno presenti sul palco Ismaele La Vardera, Danilo Lo Giudice e Ludovico Balsamo. "Finalmente una sveglia - scrivono gli organizzatori - in mezzo agli sbadigli della finta contrapposizione Trantino-Caserta. L’appuntamento per tutti coloro che non vogliono vivere passivamente questa finta contrapposizione, di 'figli' dello stesso sistema di Potere, è per domani sera in piazza Manganelli".