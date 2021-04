Coronavirus, Saitta (M5S) chiede un nuovo commissario per l'emergenza

Il deputato del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta, durante la seduta di question time in commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, ha chiesto un nuovo commissario per l'emergenza Covid19 in Sicilia. Attualmente l'incarico è rivestito dal presidente della Regione Nello Musumeci.

“Con la Sicilia che vede, purtroppo - dice Saitta - i dati in drammatico e continuo aumento, con un’indagine della procura di Trapani che ha disvelato le modalità di trasmissione dei dati falsati sulla pandemia è chiaro che vi è un quadro estremamente allarmante per i cittadini. Non possiamo mettere a rischio le vite dei cittadini: vi è una situazione inaccettabile sull’Isola e per questo ho chiesto provvedimenti al Governo: è chiaro che Nello Musumeci non può continuare ad essere commissario per l’emergenza Covid19. Serve che il Governo nomini un nuovo commissario, in modo tale che si possa finalmente agire con fermezza e trasparenza, tutelando i siciliani”.