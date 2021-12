Commissione Sanità, fine settimana denso di iniziative di sensibilizzazione sulla diagnosi dell'endometriosi

L'importanza della diagnosi precoce della endometriosi è il tema al centro del progetto "Endopank" che la Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, promuoverà con due iniziative nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 dicembre. Venerdì, alle ore 10, nel liceo artistico "Emilio Greco" di Catania si terrà la lectio magistralis del professore Giuseppe Ettore, Capo Dipartimento Materno Infantile Arnas Garibaldi, e del dottore Marco D’Asta, dirigente medico presso la UOC di Ginecologia Arnas Garibaldi.

I due esperti, ospiti del preside Antonino Massimino, spiegheranno agli studenti cosa è e come si manifesta l'endometriosi, patologia subdola e invalidante che può essere definita come un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala, in questi organi, di cellule endometriali che in condizioni normali si trovano solo all’interno dell’utero. La malattia, che si manifesta in genere con forti dolori e sofferenze intestinali, colpisce soprattutto le donne tra i 25 e i 35 anni e se non diagnosticata in tempo può anche portare alla perdita della fertilità.

Dopo la lezione, alle ore 11, i ragazzi del liceo si recheranno in piazza Dante per colorare di giallo una panchina, che sabato alle ore 11, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, sarà consegnata alla cittadinanza insieme ad una targa offerta dall' Associazione “La Voce di una è la voce di tutte”, promotrice del progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank™”, che propone una panchina gialla in ogni città, paese, borgo italiano, preferibilmente in prossimità delle scuole per sensibilizzare sul tema in particolare le giovani donne.

Alla manifestazione parteciperanno la presidente della Commissione Sanità Sara Pettinato, il professore Giuseppe Ettore, il dottore Marco D'Asta, il preside del Liceo Artistico Emilio Greco, Antonino Massimino, e la professoressa Liliana Nigro con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, cattedra di Storia del Costume, che si esibiranno in una sfilata di abiti da loro realizzati.