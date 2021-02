Commissione Sanità, Pettinato: "Priorità sono prestazioni ambulatoriali e chirurgiche"

I temi legati alle prestazioni sanitarie, soprattutto in tempo di pandemia, ma anche il coordinamento supplementare tra le istituzioni che si occupano della salute dei cittadini, sono stati al centro di una seduta della IV Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, che ha ospitato i segretari generali dei sindacati confederali - Giacomo Rota (Cgil) e Maurizio Attanasio (Cisl) - assieme a rappresentanti di categoria – per la Cgil Rosaria Leonardi, Gaetano Del Popolo, Giuseppina Rotella e Carmelo De Caudo; per la Cisl Massimo De Natale e Alfio Giulio, per la Uil Maria Pia Castiglione e Raffaele Lanteri di Ugl Sanità.

È stata ribadita la richiesta di un confronto tra il Comune, con il sindaco Salvo Pogliese massima autorità cittadina sulla Sanità pubblica, l'Asp, le direzioni sanitarie delle aziende ospedaliere, le parti sociali, il consesso cittadino e la rappresentanza regionale.

“I ritardi nelle prestazioni sanitarie ambulatoriali e chirurgiche –ha detto la presidente della IV commissione consiliare Sara Pettinato- con la riattivazione della cosiddetta medicina del territorio e la ripresa delle attività di screening sono argomenti prioritari insieme a un piano vaccinale regionale, alla gestione delle risorse in arrivo per la sanità con l'implementazione del personale sanitario, sono problematiche sul tappeto che vanno affrontate assieme alle espressioni sociali e istituzionali del territorio, per dare risposte concrete ai cittadini”.