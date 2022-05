Comune, Gelsomino: "Si azzeri la giunta per uscire dallo stallo"

Dopo l'attacco sferrato in consiglio sullo stallo dell'amministrazione il consigliere Gelsomino torna sull'argomento con una nuova proposta, cioè quella di mettere in piedi una giunta tecnica.

"Vista la situazione burrascosa e surreale del Comune di Catania, con assessori che non si trovano ed una città abbandonata a sé stessa - ha affermato Gelsomino - il mio invito al sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi è quello di aprire un tavolo con gli ordini professionali e l'Università di Catania. Apriamo ad una giunta tecnica, preparata e che abbia a cuore la nostra città. Così da non sottostare all'eterna indecisione del sindaco sospeso e dare risposte ai nostri cittadini".

Basterà per risolvere l'attuale "crisi"? Dopo le dimissioni dell'assessore Ludovico Balsamo e quelle di Giuseppe Lombardo e Barbara Mirabella che concorreranno alle prossime regionali la maggioranza sta interloquendo per capire come sostituirli. Nel mezzo c'è lo spartiacque proprio delle regionali e delle prove di forza delle amministrative, senza dimenticare la tappa giudiziaria che vedrà coinvolto il sindaco Pogliese con il processo d'appello per peculato.